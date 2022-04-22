В Челябинске задержали подозреваемого в хищении миллиона рублей у пенсионеров

Мужчина звонил потерпевшим по сценарию «ваши родственники попали в ДТП»

Челябинская полиция возбудила уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве на миллион рублей. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

В отделы полиции «Ленинский» и «Калининский» обратились две пожилые женщины, которые отдали мошеннику по 500 тысяч рублей каждая. Пенсионерки рассказали, что им позвонил неизвестный и сообщил о ДТП с участием родственниц. Мужчина заверил, что в аварии пострадали люди, которым теперь нужны деньги на лечение.

«По подозрению в совершении преступлений задержан ранее судимый безработный житель Челябинска. За обман пожилых людей злоумышленнику может грозить до шести лет лишения свободы. В настоящее время полицейскими устанавливаются его возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, в Миассе 64-летняя женщина лишилась 5,5 миллиона рублей при попытке инвестирования в энергетическую компанию.

Жительница Челябинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники изобретают новые и все более изощренные способы наживы. Южноуральцев просят не проводить никаких финансовых операций после звонков неизвестных лиц.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о пенсионерке, которая по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.

Банк России разработал методы борьбы с телефонным мошенничеством и для поддержки потребителей направил в финансовые организации рекомендации по работе с клиентами.

