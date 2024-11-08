В Челябинске задержали подозреваемого в избиении подростков возле лицея

Возбуждено уголовное дело

Сегодня, 8 ноября, возле лицея № 148 22‑летний парень напал на 10‑летнего мальчика, ударив его в живот и по голове, и на двух 17‑летних подростков. Подозреваемого задержали, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками одного из экипажей патрульно-постовой службы УМВД России по Челябинску. Им оказался местный житель, 2002 года рождения. Злоумышленник доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии опьянения», — сообщили в ГУ МВД по региону.

В СУ СКР по Челябинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия»).