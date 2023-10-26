В Челябинске задержали пенсионерку за пьяный дебош в самолете

73-летняя женщина вышла из себя из‑за запрета запивать таблетки алкоголем

В аэропорту Челябинска 25 октября задержали 73-летнюю пенсионерку, которая возвращалась домой из Турции. В самолете женщина устроила настоящий дебош. Во время полета пенсионерка распивала алкоголь и нарушала общественный порядок, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Челябинской области.

Пассажирка рейса Анталья — Челябинск в полете злоупотребляла крепким алкоголем. В какой-то момент она решила запить им свои таблетки. Стюардесса, которая заметила это, сделала женщине замечание. Такие действия могли привести к серьезным последствиям для здоровья пенсионерки. Пассажирка разозлилась, начала громко кричать, материться в адрес экипажа самолета.

Возмущенную пассажирку доставили в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту. В отношении нарушительницы составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законодательством» и по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».