В Челябинске задержали пенсионерку, пытавшуюся поджечь военкомат

Женщина действовала по указке мошенников

В Челябинске сотрудники полиции задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь военкомат, расположенный на улице Цвиллинга. В ходе работы с женщиной выяснилось, что сделать это ее заставили мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером, 7 октября. Находящийся неподалеку от военкомата сотрудник ГИБДД увидел около здания женщину, которая бросила в двери военкомата бутылку с зажигательной смесью. Не медля ни минуты, правоохранитель потушил пламя, задержал пенсионерку и доставил ее в отдел полиции для разбирательств.

Там женщина рассказала, что на протяжении нескольких дней ей приходили сообщения от правоохранителей и сотрудников банков. Сначала они убедили женщину продать квартиру и перечислить деньги на якобы резервные счета, а затем оформить кредит в размере 400 тысяч рублей и снова перечислить деньги на продиктованные счета. Женщина выполнила все, что от нее требовали, и в общей сложности перевела почти 3,5 миллиона рублей.

После этого якобы сотрудник ФБС сообщил о том, что ее обманули, но преступник задержан и доставлен в областной военкомат. И поручил женщине поджечь его. Вооружившись зажигательной смесью, женщина отправилась к военкомату. Благодаря бдительности сотрудника полиции в результате поджога пострадала только дверь.

Решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье 167 Уголовного кодекса РФ («Поджог»).