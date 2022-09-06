В Челябинске задержали пассажира, разбившего лобовое стекло в троллейбусе

Дебошир развязал конфликт с водителем

Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего погром в троллейбусе, и его товарища. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УМВД по Челябинску.

Инцидент случился возле ТК «Кольцо» в троллейбусе № 5. Пассажир попросил остановиться у светофора и, получив отказ от водителя, устроил дебош, в результате которого в салоне оказалось разбито лобовое стекло.

«Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции „Советский“, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в городской полиции.

По предварительным данным, мужчина и его товарищ были пьяны.