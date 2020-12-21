В Челябинске задержали парня с 30 свертками героина

Из изъятого вещества получилась бы тысяча разовых доз

В Челябинске возле одного из домов по улице Молодогвардейцев задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. При себе у 19-летнего жителя Еткуля было 30 свертков с героином общей массой 100 граммов.

Молодой человек собирался сбыть запрещенное вещество бесконтактным способом на территории Челябинска. Общий вес наркотика составил примерно 1 000 разовых доз.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества")», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Парню грозит до 20 лет лишения свободы.