В Челябинске задержали парней, устроивших стрельбу из травматического пистолета

Подозреваемые ранили двух человек

Челябинские полицейские установили и задержали участников конфликта со стрельбой, в котором пострадали двое парней. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел 24 июня в одном из дворов по улице Танкистов. Несколько человек в ходе конфликта ранили двух 25‑летних парней из травматического оружия и скрылись на автомобиле «Лада-Гранта». Помощь пострадавшим до прибытия медиков оказал боец ОМОН, ставший случайным свидетелем ЧП.

«Ориентировка с описанием авто была передана всем экипажам ГАИ. Вскоре разыскиваемую машину задержали, 24‑летнего водителя доставили в отдел полиции. Задержаны и другие участники инцидента»,— рассказали в главке.

Сейчас расследуется уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, все обстоятельства устанавливаются. Один из пострадавших проходит лечение в больнице, второй — амбулаторно.