В Челябинске задержали парней, повредивших семь чужих автомобилей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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Сотрудники отдела полиции «Курчатовский» задержали группу парней от 16 лет до 21 года, разбивших стекла на семи автомобилях во дворе по Комсомольскому проспекту. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Полицейские провели большой объем работы, изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили десятки граждан, включая потерпевших и жильцов ближайших домов. И в итоге установили и задержали всех нарушителей. Сейчас с ними работают сотрудники полиции, решается вопрос о квалификации совершенного ими деяния и устанавливается роль каждого из участников», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Оперативники устанавливают причастность двоих задержанных к другим преступлениям.