В Челябинске задержали организаторов фиктивных медицинских центров

Потерпевшие оформляли кредиты на дорогое «лечение»

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД РФ по Челябинской области задержали четверых подозреваемых в мошенничестве организаторов частных медицинских клиник. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в МВД РФ.

По версии следствия, сотрудники медцентров обзванивали пожилых жителей региона и приглашали их на бесплатную диагностику здоровья. Как выяснилось, оборудование для обследования не являлось медицинской техникой.

«При этом часть сотрудников центров не имели специального образования. По разработанной инструкции они оказывали на клиентов психологическое воздействие, в результате которого те соглашались на дорогостоящее лечение. Пациентам назначались процедуры, в которых они не нуждались и которые зачастую не имели лечебного эффекта. Для их оплаты многие были вынуждены брать кредиты, так как стоимость навязанного курса составляла более 100 тысяч рублей», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По адресам проживания подозреваемых и в медцентрах изъяты техника, документы и деньги.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Устанавливаются все участники преступления.

В Челябинске 57-летняя Людмила Мезенцева подала иск в Центральный районной суд о возмещении морального вреда от медицинского центра «Южный Урал». После посещения центра женщина стала обладательницей кредита в 90 тысяч рублей на услуги, которые оказались ей противопоказаны.

