В Челябинске задержали одного из подозреваемых в краже флага с фонарного столба

Мужчина ранее судим

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Сегодня, 11 сентября, бойцы Росгвардии задержали 19-летнего подозреваемого в краже триколора с фонарного столба на улице Красного Урала, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось накануне, 10 сентября. Двое неизвестных сняли флаг РФ и унесли с собой. Инцидент попал на камеры наблюдения.

«Схожий по приметам челябинец был остановлен для установления личности. Им оказался ранее четырежды судимый, в том числе за кражу, грабеж и разбой, 19-летний челябинец. Информация в отношении него подтвердилась», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Подозреваемого доставили в отдел полиции «Курчатовский».

UPD: задержан второй подозреваемый в краже флага. Ему 17 лет. Решается вопрос о возбуждении административного дела.