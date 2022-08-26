В Челябинске задержали наркокурьеров

Обвиняемые делали закладки мефедрона

В Металлургическом районе сотрудники ДПС ПВО во время надзора за дорожным движением и охраны общественного порядка остановили для проверки документов 25-летнюю женщину и находящегося неподалеку в лесном массиве мужчину. Оказалось, что у задержанных жителей Омска было при себе 80 пакетиков с мефедроном, сообщили Первому областному информагентству сегодня, 26 августа, в ГИБДД по Челябинску.

Пара из Омска собиралась сделать закладки наркотиков в лесу.

«По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Обвиняемых отправили в СИЗО.