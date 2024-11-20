В Челябинске задержали наркокурьера с килограммом «синтетики»

Мужчина ранее был дважды судим

Накануне, 19 ноября, в лесном массиве Челябинска полицейские задержали 38-летнего мужчину с крупной партией наркотика. Выяснилось, что подозреваемый, работая курьером незаконного интернет-магазина, забрал из тайника более килограмма синтетического наркотика альфа-PVP и планировал расфасовать его для потребителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе досмотра сыщики изъяли у злоумышленника криминальный товар, а при дальнейшем проведении обыска по месту его жительства — еще несколько граммов похожего на наркотик вещества и упаковочный материал»,— уточнили в полицейском главке.

Также выяснилось, что ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Ответить по закону ему придется снова — в его отношении возбудили уголовное дело о незаконных перевозке и хранении запрещенных веществ.