В Челябинске задержали наркокурьера с девятью свертками с героином

Мужчина водворен в изолятор

В Тракторозаводском районе Челябинска полицейские задержали мужчину, разложившего по тайникам закладки с наркотиком. В свертках оказался героин. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

33-летнего наркокурьера задержали на улице Танкистов. При себе у него оказался сверток с порошкообразным веществом, которое, как показала экспертиза, оказалось героином. Мужчина признался, что незадолго до задержания спрятал в тайниках еще восемь свертков с наркотиком. Запрещенное вещество изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 228.1 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.