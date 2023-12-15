В Челябинске задержали находящегося в розыске жителя Уфы

Мужчина ранее трижды судим

Сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего жителя Уфы, находящегося в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе ведомства.

При виде патрульного автомобиля на Комсомольском проспекте мужчина попытался скрыться, чем и вызвал подозрения.

«Установлено, что с 13 сентября этого года он находился в федеральном розыске за Уфимским линейным управлением МВД России на транспорте, как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания», — прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии.

Мужчину доставили в отдел полиции «Курчатовский».