В Челябинске задержали начальника отделения ГАИ по делу о взятке

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД по региону

В Челябинске возбудили уголовное дело о взятке (статья 290 УК РФ) в отношении начальника отделения по соблюдению нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения при перевозке грузов отдела Госавтоинспекции. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый в течение четырех лет получал взятки от коммерческих организаций за принятие решений о прохождении техосмотра автомобилей без реального указания на недостатки и неисправности.

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