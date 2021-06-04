В Челябинске задержали мужчину за попытку продать чужую квартиру по поддельному паспорту

О подозрительной сделке купли-продажи в полицию сообщили сотрудники МФЦ

В Челябинске 25-летний мужчина пытался продать по поддельному паспорту не принадлежащую ему квартиру в одном из домов на Университетской Набережной. Сомнительная сделка купли-продажи не состоялась, полицию вызвали сотрудники МФЦ. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Он получил ключи и копии правоустанавливающих документов на жилое помещение от неустановленного лица. Мужчина разместил объявление о продаже квартиры в интернете. Подозреваемый имел паспортные данные реального собственника. Он купил поддельный паспорт, а также документы, дающее право на продажу недвижимости.

Мужчину задержали в одном из Многофункциональных центров города, когда он пытался оформить сделку купли-продажи с ничего не подозревающей жительницей города на сумму 2,7 миллиона рублей. Поддельный паспорт вызвал подозрение у сотрудников центра, и они сообщили в полицию.

Задержанный в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Назначена экспертиза документов.