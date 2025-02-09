В Челябинске задержали мужчину за попытку поджога госучреждения

Подозреваемый действовал по указке мошенников

В Челябинске полицейские задержали 59-летнего мужчину, который по указке неизвестных пытался поджечь управление культуры. Как рассказал правоохранителям подозреваемый, перед этим с ним связались несколько человек и заставили не только поджечь здание, но и оформить кредиты. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел днем 8 февраля. Местная жительница увидела огонь на крыльце здания управления культуры и сразу же сообщила о ЧП оперативным службам. Небольшое возгорание удалось ликвидировать до прибытия спасателей. Вскоре выяснилось, что крыльцо загорелось после того, как туда бросили бутылку с зажигательной смесью. А сделал это 59-летний местный житель. Его задержали при содействии сотрудников управления ФСБ России по Челябинской области.

Мужчина рассказал, что действовал по указке неизвестных: сначала они сообщили, что его трудовой стаж рассчитан некорректно, из-за чего его пенсия начисляется неправильно. После ему сообщили, что кто-то пытается снять деньги с его счетов, и нужно как можно скорее оформить кредиты.

«В какой-то момент от мошенников поступила следующая задача: поджечь определенное административное здание. Предлогом было „специальное скоординированное мероприятие“, которое нацелено на проверку оперативности реагирования полиции на противоправные деяния. Мужчину мошенники заверили, что спецслужбы знают о такой „операции“ и все его действия будут совершены в рамках закона. Местный житель отправился в магазин, купил горючую смесь и поджог крыльцо здания. После этого мошенники перестали выходить на связь»,— рассказали в ведомстве.

Пострадавших в результате ЧП нет, ущерб не причинен. С задержанным работают полицейские. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.