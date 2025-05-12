В Челябинске задержали мужчину, ворвавшегося в павильон с пистолетом

Подозреваемый требовал от продавца дневную выручку

Вечером 11 мая в Центральном районе Челябинска мужчина забежал в один из торговых павильонов и, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, потребовал отдать ему дневную выручку. Испугавшись зашедшего покупателя, челябинец скрылся. Продавец обратилась в полицию. Подозреваемого задержали уже через полтора часа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В течении полутора часов с момента совершения преступления подозреваемого задержали по месту проживания. Им оказался 39‑летний местный житель. Пневматический пистолет, используемый им при совершении противоправного деяния, изъят»,— сообщили в ведомстве.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.