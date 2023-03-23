В Челябинске задержали мужчину, устроившего стрельбу в ЖК «Манхэттен»

Решается вопрос об административном аресте

Сегодня, 23 марта, полицейские установили подозреваемого, открывшего стрельбу из охолощенного ружья в челябинском ЖК «Манхэттен». Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, стрельбу холостыми патронами мужчина устроил с балкона квартиры по Набережной Героя России Сергея Кислова и перепугал местных жителей. По данным Первого областного информагентства, мужчина стреляет уже не в первый раз.

«В настоящее время с задержанным работают полицейские, решается вопрос об административном аресте», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинские полицейские установили личность и задержали 19-летнего мужчину, перепугавшего жителей дома № 60 на Университетской Набережной. Молодой человек ради развлечения стрелял по окнам из пневматического оружия.