В Челябинске задержали мужчину, устроившего истерику на утреннике в детском саду

Его оштрафовали за мелкое хулиганство

Сегодня, 24 декабря, в отдел полиции «Курчатовский» доставили 35-летнего жителя Челябинска, который накануне устроил истерику в детском саду из-за того, что на утреннике его сыну не вручили подарок. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство», рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в детском саду, расположенном на улице Александра Шмакова. Там проходил утренник, во время которого Дед Мороз вручал детям сладкие подарки. Одному ребенку подарка не хватило. По словам отца мальчика, который присутствовал на празднике, Дед Мороз просто отвернулся и продолжил вести программу. Ребенок расплакался.

Мужчина не сдержался и начал нецензурно выражаться прямо в присутствии остальных родителей и детей. Взрослые поспешили увести своих чад, а после написали заявление в полицию. Сегодня утром мужчину задержали и доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

Полицейским он рассказал, что сам в детстве верил в Деда Мороза и хотел, чтобы в сказку верили и его дети. А на утреннике ответственные за праздник разрушили веру в чудо. По словам мужчины, ребенка он успокаивал весь вечер.

За свое поведение он, конечно, извинился. Несмотря на это, мужчину оштрафовали по статье «Мелкое хулиганство».

Впоследствии подарок ребенку вручили. Оказалось, что его забыли в автомобиле, а коробки перед праздником не пересчитали.