В Челябинске задержали мужчину, сбежавшего из колонии-поселения в Уфе

Поймать преступника помогла программа распознавания лиц

В Челябинске задержали мужчину, который накануне сбежал из колонии-поселения в Уфе, сообщает башинформ.ру со ссылкой на пресс-службу УФСИН РФ по Республике Башкортостан. Поймать преступника помогла программа по распознаванию лиц.

Пятидесятилетний мужчина попал в колонию-поселение после многочисленных краж. Данный вид колонии является самым мягким, в нем содержатся осужденные за преступления небольшой и средней степени тяжести. Осужденные могут свободно передвигаться по территории, носить гражданскую одежду, хранить деньги или ценные вещи и распоряжаться ими, принимать посылки или передачи, посещать неограниченное количество свиданий.

Видимо, такой вольный режим и помог преступнику незаметно покинуть территорию поселения.