В Челябинске задержали мужчину с партией синтетического наркотика

Подозреваемый уже отбывал наказание за сбыт запрещенных веществ

В одном из парков Ленинского района Челябинска полицейские задержали 36-летнего мужчину, у которого при себе оказалось пять свертков с белым порошком. Вскоре выяснилось, что челябинец распространял метадон, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Уже в отделе полиции правоохранители установили, что незадолго до задержания мужчина успел разложить по тайникам еще 14 свертков с «синтетикой». Их изъяли. Кроме того, выяснилось, что ранее челябинец уже был судим за распространение запрещенных веществ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Мера пресечения ему избирается.