В Челябинске задержали мужчину с крупной партией наркотиков

По версии следствия, обвиняемый намеревался продать вещество через тайники-закладки

Челябинская полиция возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Кургана. Его обвиняют в попытке незаконного сбыта наркотиков. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в ГУ МВД по области.

Полицейский полка ППС рядом с одним из домов по улице Мебельной в Челябинске задержали мужчину, у которого при себе оказался пакет с синтетическим наркотическим веществом массой более 990 граммов.

«Сотрудниками полиции установлено, что задержанный намеревался расфасовать изъятое вещество и в последующем сбыть бесконтактным способом. В квартире обвиняемого найдены весы и упаковочный материал», — сообщили в региональном полицейском главке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудники ГУНК МВД России и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержали 14 человек по обвинению в производстве и сбыте крупных партий мефедрона.