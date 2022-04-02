В Челябинске задержали мужчину с крупной партией наркотика

Пакетики с запрещенным веществом находились в автомобиле подозреваемого

В Челябинске сотрудники ГИБДД задержали мужчину, в автомобиле которого было обнаружено 35 свертков с наркотиком. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело, сообщили 2 апреля в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

Автомобиль «Субару» полицейские остановили при надзоре на дорожным движением около дома № 29 по улице 50-летия ВЛКСМ. За рулем находился 51-летний житель Челябинска. В его автомобиле инспекторы обнаружили и изъяли 35 пакетиков с зеленым веществом, еще один пакетик был найден во время личного досмотра мужчины.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком. В отношении челябинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.