В Челябинске задержали мужчину с десятью свертками героина

Он прибыл из ближнего зарубежья для реализации наркотика

В Металлургическом районе Челябинска полицейские задержали мужчину, обнаружив в его авто 10 свертов героина. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

21-летнего подозреваемого задержали сотрудники полка ДПС и обнаружили под ковриком в его автомобиле «Хендай Солярис» пакет с десятью свертками героина. Во время обыска по месту жительства силовиками были изъяты еще 35 свертков. Общая масса наркотиков составила около 90 граммов.

Как выяснилось, мужчина прибыл из ближнего зарубежья для реализации героина в Челябинске. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

«Продавцу» грозит до 20 лет лишения свободы.