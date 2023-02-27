В Челябинске задержали мужчину с 54 свертками героина

Молодой человек собирался сбыть наркотики через тайники-закладки

В Металлургическом районе Челябинска сотрудники патрульно-постовой службы задержали 23-летнего мужчину, у которого обнаружили 54 свертка наркотиков. Об этом сегодня, 27 февраля, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Задержанный ранее не судим, родился в ближнем зарубежье и зарегистрирован в Екатеринбурге.

«До задержания он успел разложить наркотики в Металлургическом и Тракторозаводском районах города. Из тайников изъят 21 сверток с героином», — сообщили в полиции Челябинска.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических веществ»). Мужчину заключили под стражу.