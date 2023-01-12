В Челябинске задержали мужчину с 50 свертками героина

Подозреваемый собирался сбыть вещество



Рядом с домом по улице Гончаренко, 37 в Ленинском районе Челябинска в ночное время сотрудники ДПС задержали 20-летнего мужчину с пятью десятками свертков гашиша. Об этом сообщили в ГИБДД по Челябинску.

Задержанный заметно нервничал и рассказал, что собирался сбыть вещество на территории города.

«Мужчину доставили в отдел полиции Ленинского района, а содержимое изъяли и отправили на исследование. В пакетиках находился гашиш общей массой 8,93 грамма», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 прим. 3 статьи 228 УК РФ («Незаконные производство и сбыт наркотических веществ»).