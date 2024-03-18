В Челябинске задержали мужчину, пытавшегося угнать ВАЗ

Ранее подозреваемый отбывал наказание за аналогичное преступление

Во дворе одного из домов на улице Степана Разина в Челябинске задержали 27-летнего мужчину, пытавшегося угнать припаркованный ВАЗ-2109, рассказали в ГУ МВД по региону.

Подозрительного мужчину в салоне авто с разбитым боковым стеклом заметил ночью экипаж ППС. Заметив патрульный автомобиль, угонщик попытался сбежать, однако оперативно был задержан полицейскими.

«Задержанный разбил стекло, взломал рулевую колонку и пытался соединить провода. Установлен и владелец авто — 19-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело о попытке угона (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 166 УК РФ)», — рассказали в региональном полицейском главке.

А в Миассе 28-летний вахтовик угнал трактор. Мужчина возвращался из ночного клуба и решил прокатиться на тяжелой технике. Угонщик залез в кабину и сомкнул провода. Вскоре он был задержан полицейскими при силовой поддержке Росгвардии.