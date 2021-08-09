В Челябинске задержали мужчину за попытку ограбить банк

Подозреваемый угрожал кассиру оружием

Сотрудники Росгвардии задержали в одном из отделений банка в Тракторозаводском районе мужчину, который вымогал деньги у кассира. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

ЧП случилось в отделении банка на проспекте Комарова. Сотрудники организации нажали тревожную кнопку после того, как мужчина начал угрожать кассиру и требовал у него собрать деньги.

«К прибывшим через четыре минуты росгвардейцам обратился сотрудник охраны. Он указал на мужчину, который, с его слов, под угрозой применения предмета, похожего на сигнальную ракетницу, требовал отдать ему деньги. Мужчина был задержан. Им оказался 43-летний челябинец, ранее судимый за имущественные преступления», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Подозреваемого увезли в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.