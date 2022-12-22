В Челябинске задержали мужчину, преследовавшего школьницу

Жители Северо-Запада рассказывают, что подозрительный человек пугает и других детей

Челябинские полицейские задержали мужчину, преследовавшего школьницу в одном из дворов по улице Северо-Крымской. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Инцидент случился 18 декабря. Через два дня обеспокоенные родители написали заявление в полицию, в тот же день личность мужчины была установлена.

Заявление о преследовании подозрительного мужчины написали и родители дошкольницы.

«Сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину. В настоящее время он находится в отделе полиции, где дает пояснения стражам порядка. Причастность его к совершению инцидента 20 декабря возле детского сада по ул. Пионерской пока не подтверждается. Сотрудники полиции продолжают проверку по заявлениям родителей несовершеннолетних», — рассказали в УМВД по Челябинску.

Тем временем мужчину с похожими приметами видели и жители одного из домов по улице Солнечной. Об этом они рассказали Первому областному информагентству.

«Недавно мужчина подкараулил второклассника, возвращающегося с тренировки, приставал к нему. Мальчик в это время разговаривал с мамой по телефону, она смогла встретить ребенка, тогда этот мужчина сбежал. А вчера этот мужчина напал на племянницу моей подруги, его спугнули прохожие», — рассказала женщина.

В январе в Копейске молодой человек приставал к 10-летней девочке в подъезде. Преследовавшим оказался несовершеннолетний житель города, его поместили на лечение в специализированное учреждение.