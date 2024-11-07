Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску задержали 36-летнего мужчину, который поцарапал десятки автомобилей на парковке возле Госавтоинспекции. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в ГУ МВД по региону.
В полицию обратились потерпевшие и предоставили запись, на которой видно, как неизвестный на парковке портит машины.
«В отношении злоумышленника составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Сотрудники полиции информируют граждан, чье имущество пострадало от противоправных действий задержанного, что они могут обратиться в суд в частном порядке для возмещения ущерба», — прокомментировали в региональном полицейском главке.
Мужчина пояснил, что был пьян и действовал спонтанно.