В Челябинске задержали мужчину, похитившего золотой перстень из ювелирного магазина

Ущерб составил 109 тысяч рублей

В Челябинске полицейские задержали 37-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, похитившего золотой перстень-печатку в одном из ювелирных магазинов в Металлургическом районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

О происшествии сообщила продавец магазина. Подозреваемый выхватил изделие из рук девушки и скрылся.

«Спустя некоторое время сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Челябинску по приметам задержали злоумышленника. На его пальце было похищенное кольцо», — сообщили в ГУ МВД по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже (статья 161 УК РФ).