В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

Потерпевший скончался от ножевого ранения

Полицейские Челябинска по горячим следам задержали мужчину, скрывшегося с места преступления. Подозреваемый в ходе конфликта зарезал оппонента на улице. Об этом сегодня, 5 мая, Первому областному информагентству сообщили в УМВД города.

Подозреваемый ударил мужчину ножом, сел в авто и скрылся.

«Раскрытие преступления было поставлено на контроль руководством УМВД России по Челябинску. К установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемого подключились оперативники городского УМВД. В ходе совместной слаженной работы, проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого и адрес его проживания были установлены. Вскоре он был задержан», — сообщили в городской полиции.

Материалы переданы в следственные органы.