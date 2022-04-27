В Челябинске задержали мужчину по подозрению в сбыте героина

Оперативники нашли тайники-закладки с наркотиками

Сотрудники полиции Челябинска задержали мужчину, который шел по обочине Бродокалмакского тракта и сбросил 29 свертков с героином при виде правоохранителей. Об этом сообщили в УМВД по городу.

«Подозреваемого доставили в отдел полиции „Тракторозаводский“. Позже оперативники нашли еще 60 свертков с героином общей массой 180 граммов. Наркотики подозреваемый разместил в тайниках-закладках», — рассказали в УМВД.

По версии следствия, 22-летний житель ближнего зарубежья приехал в Челябинск, чтобы заработать на сбыте наркотиков. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 стати 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Сосновском районе задержали четверых мужчин, которые, по версии следствия, организовали интернет-магазин и незаконно сбывали наркотики через тайники-закладки. У обвиняемых изъяли 9 килограммов синтетических веществ.