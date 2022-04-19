В Челябинске задержали мужчину по подозрению в ограблении ювелирного магазина

Ущерб салону составил 150 тысяч рублей

Челябинские полицейские задержали 31-летнего местного жителя. Его подозревают в ограблении ювелирного магазина на улице Героев Танкограда. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.

В отдел полиции «Тракторозаводский» обратилась продавец ювелирного магазина. Она рассказала, что в салон зашел мужчина, попросил показать золотые цепочки, взял их с прилавка и убежал.

«Полицейские установили приметы подозреваемого. В другом ювелирном салоне изъяли видеозапись, на которой мужчина разговаривает с продавцом. Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий, ранее судимый челябинец. Похищенные цепочки он продал, деньги потратил на личные нужды», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 стати 161 УК РФ («Грабеж»).