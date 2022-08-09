В Челябинске задержали мужчину, организовавшего в своей квартире нарколабораторию

Злоумышленник заключен под стражу

В Челябинске полицейские задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, который оборудовал в своей квартире нарколабораторию и производил запрещенные вещества для дальнейшего сбыта. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

При обыске по месту проживания мужчины правоохранители обнаружили нарколабораторию, которая позволяла производить до одного килограмма мефедрона в месяц, а также наркотик массой более 61 грамма, который был приготовлен для сбыта.

«Установлено, что неработающий гражданин занимался изготовлением наркотика для последующего сбыта на территории Челябинской области. Сбыт осуществлялся посредством сети Интернет с помощью организации временных тайников-закладок», — уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до 20 лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.