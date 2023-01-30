В Челябинске задержали мужчину, обстрелявшего окна квартир из пневматического оружия

Он будет привлечен к ответственности и обязан возместить ущерб

Челябинские полицейские установили личность и задержали 19-летнего мужчину, перепугавшего жителей дома № 60 на Университетской Набережной. Молодой человек ради развлечения стрелял по окнам из пневматического оружия. Об этом сегодня, 30 января, сообщили в ГУ МВД по региону.

О происшествии пострадавшие рассказали в социальных сетях. Стрелок повредил окна в трех квартирах, жители обратились в полицию.

«Для установления объективной картины произошедшего была создана специализированная оперативная группа из числа сотрудников районного отдела полиции и челябинского УМВД. Работу полицейских по выяснению всех обстоятельств и розыску стрелявшего взял под личный контроль начальник областного главка Михаил Скоков. Он потребовал от подчиненных принять исчерпывающие меры к скорейшему задержанию подозреваемого. Работа велась в круглосуточном режиме в течение недели», — рассказали в региональном полицейском главке.

Правонарушителем оказался 19-летний неработающий житель соседнего дома. Он пытался скрыть следы, однако оперативники обнаружили винтовку. После экспертизы стало ясно, что выстрелы производили именно из этого оружия.

Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном.