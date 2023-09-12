В Челябинске задержали мужчину, облившего краской чужой автомобиль

Подозреваемый мстил потерпевшему после конфликта на дороге

В Тракторозаводском районе Челябинска полиция задержала 34-летнего мужчину, разбившего фары чужого автомобиля и облившего его краской, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по городу.

В отдел полиции обратился владелец Hyndai Solaris. Утром на парковке возле дома он увидел свою помятую и испорченную краской машину. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Выяснилось, что у пострадавшего с потерпевшим случился конфликт на дороге, после чего задержанный выследил, где оппонент ставит авто, и повредил имущество.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — рассказали в городской полиции.

Сам потерпевший даже не предполагал, что незначительная перепалка выльется в такой ущерб.