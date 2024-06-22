В Челябинске задержали мужчину, напугавшего автомобилистов пистолетом

Оказалось, в руках у его была пластмассовая игрушка

Накануне, 21 июня, в городских пабликах появились сообщения о том, что по центру Челябинска проехал автомобиль «Лада», пассажир которого направлял пистолет в сторону других автомобилистов. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что хулиган задержан и привлечен к ответственности.

«Сотрудники Госавтоинспекции разыскали автомобиль, на котором передвигался нарушитель. Его доставили в отдел полиции „Центральный“. Полицейские установили, что предмет, который демонстрировал мужчина, оказался пластмассовой игрушкой и опасности не представляет»,— уточнили в ведомстве.

В отношении челябинца составили административный протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). С нарушителем провели беседу о недопущении повторения подобных ситуаций.

Ранее полицейские задержали хулигана, который в ночное время стрелял во дворе на улице Ворошилова. Оказалось, что выстрелы парень производил из сигнального пистолета. В его отношении также составили протокол о мелком хулиганстве.