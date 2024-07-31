Полиция Челябинска задержала 51‑летнего мужчину, который ранил ножом 16‑летнего парня в Арт‑сквере. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в ГУ МВД по региону.
ЧП случилось накануне. Подросток сидел на лавочке, как вдруг подошел мужчина и потребовал убрать со скамейки ноги. Получив отказ, мужчина пырнул парня ножом в бедро, сообщают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».
На место происшествия прибыли полицейские полка ППС. Нападавший с места преступления скрылся.
«Вскоре по имеющимся приметам и описанию подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.
В отношении нападавшего возбудили административное дело о мелком хулиганстве и уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).