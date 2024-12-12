В Челябинске задержали мужчину, напавшего на воспитателя детсада

Малыши не пострадали

В Челябинске задержали 37-летнего мужчину, напавшего на воспитателя детского сада № 348 в Металлургическом районе города, сообщили в ГУ МВД по региону.

ЧП случилось во время прогулки. Мужчина проник на территорию, вступил в конфликт с воспитателем и начал бить ее. Унять незнакомца помогли родители, пришедшие в садик за детьми.

«Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии и полицейские задержали злоумышленника. Нападавшим оказался нетрезвый челябинец», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

На задержанного составили административный протокол о мелком хулиганстве. Работа с ним продолжается в отделе полиции.