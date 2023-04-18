В Челябинске задержали мужчину, напавшего на школьницу в автобусе

Неадекватный пассажир ранее был дважды судим

Челябинские полицейские задержали предполагаемого дебошира, который в минувшие выходные избил 15-летнюю школьницу в автобусе № 64, а потом ударил еще двух пассажирок. Как рассказали ИА «Первое областное» в городском УМВД, подозреваемый находится в отделе полиции «Калининский», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 16 апреля. Со слов пострадавшей девушки-подростка, она ехала в автобусе рядом с нетрезвым мужчиной, который в какой-то момент стал вести себя неадекватно — выкрикивать ругательства и нецензурно обзывать окружающих. Когда его несовершеннолетняя соседка не выдержала и ответила на очередное оскорбление, он дважды ударил ее по голове. За девочку вступились две женщины — их пьяный хулиган также ударил руками и ногами.

Позднее школьницу обследовали в травмпункте и поставили диагноз «сотрясение головного мозга под вопросом».

В УМВД по городу Челябинску корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали, что накануне предполагаемого дебошира задержали. Мужчина, 1986 года рождения, ранее был дважды судим, в том числе за кражу. Сейчас сотрудники полиции его опрашивают и пытаются выяснить причину его неадекватного поведения. В отношении него могут возбудить уголовное дело за хулиганство или за нанесение побоев из хулиганских побуждений.