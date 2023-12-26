В Челябинске задержали мужчину, напавшего на прохожих на Кировке

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Оперативники задержали 26-летнего мужчину, нападавшего на прохожих на пешеходной Кировке. Один из потерпевших написал заявление в полицию, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительным данным, мужчина приставал к пешеходам, агрессивно толкал их и нецензурно выражался.

«Сотрудниками полиции правонарушениям, совершенным в общественных местах: на улицах, в скверах, других местах отдыха граждан, — уделяется особое внимание. При поступлении сигналов о любых инцидентах стражами порядка принимаются меры немедленного реагирования, проводится весь комплекс мероприятий по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Мужчину доставили в отделение. Он раскаялся в поступке. Решается вопрос о квалификации дела.

Как ранее сообщал наш сайт, оперативники задержали 41-летнего мужчину, избившего оппонента возле ресторана на улице Молодогвардейцев.