В Челябинске задержали мужчину, напавшего на двух незнакомых женщин на улице

Устанавливается причастность подозреваемого к другим подобным эпизодам

Отдел полиции «Советский» возбудил уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ) в отношении 40-летнего мужчины, напавшего на двух женщин в Челябинске. Об этом сегодня, 20 марта, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Инциденты случились в минувшие выходные. Подозреваемый ударил двух незнакомых женщин на улице Российской. Потерпевшие обратились в полицию.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается его причастность к другим подобным эпизодам на территории Центрального района», — сообщили в полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске задержали мужчину, который напал на 80-летнюю пенсионерку.