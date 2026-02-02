В Челябинске задержали мужчину, который угрожал врачу в поликлинике

Очевидцы сняли инцидент на видео

В Челябинске полиция задержала 34‑летнего мужчину, который устроил скандал в больнице. Он матерился и угрожал медработнику, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент попал на видео, которое быстро разошлось по интернету и вызвало возмущение у людей.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Полиция оперативно установила личность мужчины, задержала его и доставила на допрос.

Сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия.