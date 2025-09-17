В Челябинске задержали мужчину, который призывал к убийству представителей власти

Мужчина строчил деструктивные комментарии в соцсетях еще весной 2023 года

Очередного «эксперта по экстремизму» выявили в Челябинске. Операцию по задержанию 48‑летнего местного жителя провели сотрудники центра по противодействию экстремизму областного главка полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ при содействии СОБР «Рифей» территориального управления Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Установлено, что мужчина строчил деструктивные комментарии в соцсетях еще в апреле-мае 2023 года: оправдывал террористов и призывал к посягательству на жизни представителей госвласти, а также к сепарации граждан по национальному признаку.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Теперь 48-летнему подстрекателю грозит до 5 лет лишения свободы.