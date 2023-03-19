В Челябинске задержали мужчину, который напал в подъезде на пенсионерку

Злоумышленника спугнули соседи, но он успел вытащить кошелек

В Челябинске оперативники уголовного розыска задержали мужчину, который совершил дерзкое нападение на 80-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленник подкараулил старушку во дворе дома по улице Сони Кривой. В подъезде он повалил женщину на пол и попытался вырвать дамскую сумочку из ее рук. На крик женщины выскочили жильцы подъезда. Они спугнули грабителя, однако он успел вытащить кошелек.

«От соседей и бабушки полицейские получили детальное описание нападавшего. После этого полиция: уголовный розыск, следователи, эксперты-криминалисты и участковые, — провели большую работу. Описание злоумышленника показывали прохожим, расспрашивали о нем во дворах жилых домов. В итоге по подозрению в дерзком и циничном преступлении задержан 38-летний неработающий, ранее судимый житель Сосновского района»,

— рассказывают в пресс-службе.

Похищенный кошелек он выкинул недалеко от подъезда, а деньги успел потратить.

На гастролера уже завели уголовное дело по статье «грабеж».

Задержанный помещен в изолятор временного содержания.