В Челябинске задержали мужчину, изрезавшего знакомого ножом

Пострадавшего госпитализировали

В Челябинске экипаж полка ДПС задержал подозреваемого в нанесении ножевых ранений 27-летнему мужчине, сообщили в ГУ МВД по региону.

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции «Северо-Западный». Ночью подозреваемый нанес малознакомому мужчине ножевые ранения в грудную клетку и живот.

«Информация с его описанием и приметами нападавшего была передана всем экипажам наружных нарядов полиции. В кратчайшие сроки личность и местонахождение злоумышленника были установлены. Им оказался 29-летний житель Челябинска. Орудие преступления он сбросил в шахту лифта многоквартирного дома», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).