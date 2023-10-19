В Челябинске задержали мужчину, избившего троих человек в магазине

Подозреваемый ранее судим за разбой

Оперативники задержали 42-летнего мужчину по подозрению в нападении на троих человек в алкомаркете «Красное и белое» на улице Братьев Кашириных в Челябинске, сообщили в ГУ МВД по региону.

Подозреваемый избил 19-летнюю и 31-летнюю женщин, а также 37-летнего мужчину, после чего скрылся. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили очевидцев и бросились на поиск нападавшего.

«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции „Калининский“ для дальнейшего разбирательства», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.