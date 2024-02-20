В Челябинске задержали мужчину, избившего соперника из ревности

Погибший был другом сожительницы обвиняемого

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего челябинца. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в СУ СКР по региону.

ЧП случилось 18 февраля на улице Котина. Обвиняемый приревновал свою сожительницу к ее 40-летнему другу и несколько раз ударил оппонента металлической монтировкой. Потерпевший скончался на месте.

«Обвиняемый заключен под стражу, продолжается установление всех обстоятельств происшествия», — сообщили в региональном СУ СКР.